 

Похудевший, с женой и ракетами — Пхеньян начал новую кампанию по пиару Кима

05.02.2022, 12:25, Новости дня
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Власти Северной Кореи запустили новую кампанию по пиару своего лидера Ким Чен Ына, пишет Der Spiegel. Недавно он появился на публике со своей пропавшей женой, что развеяло слухи о ей смерти и даже казни. К тому же глава КНДР похудел, а в январе провёл целый ряд ракетных испытаний, в том числе и с использованием ракет, способных нести ядерную боеголовку, рассказывает немецкое издание.

Её не видели пять месяцев. Теперь же жена диктатора Ким Чен Ына неожиданно появилась на публике. После слухов о возможной смерти и даже казни жены Кима, диктатор и Ли Соль Чжу показали себя государственным СМИ на театральном представлении в Пхеньяне.

Похоже, сейчас правительство в Северной Корее проводит новую пиар-кампанию. К примеру, очень странный пропагандистский фильм показывает Кима в привычно помпезном виде, а также пишет о том, что он похудел. Слухи о состоянии его здоровья возникали постоянно, но теперь этому наступит конец. В пропагандистском видео говорят, что в последнее время лидер яростно сражался за свой народ, поэтому и похудел так сильно.

В то время как пропагандистская машина продолжает подогревать культ личности диктатора в стране, за её пределами он вызывает беспокойство из-за новых испытаний ракет. В январе Северная Корея испытала уже семь ракет, но последний запуск в воскресенье был необычным. Впервые с 2017 года режим запустил летающий объект, способный нести ядерную боеголовку.

Несмотря на это, люди в Северной Корее празднуют начало лунного года и возлагают цветы к статуям основателя государства Ким Ир Сена и бывшего диктатора Ким Чен Ира. Всё это транслирует государственное телевидение. Удивительно то, что люди носят маски, ведь до сих пор официально в изолированной от другого мира стране не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.



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