 

Мнение: План канадского начальства

05.02.2022, 12:18, Разное
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Канадские новости из-за “Конвоя свободы” внезапно стали интересными – а там, похоже, движуха возобновляется. Прочитал последние известия – особенно умилило, как “Платформа для сбора средств”, куда все канадцы кидали деньги “для поддержки Конвоя свободы”, внезапно приняла решение… денег не отдавать. Типа “анехрен!” И всё. Кому надо – может пожертвованные деньги забрать обратно, а кто не заберет – платформа, типа, сама решит, на какие более важные благотворительные проекты их отдать.

“А вот и последние новости перед выходными, на которые в столицу собиралось приехать множество сторонников конвоя со всей страны.
Надо что-то делать же! Поэтому канадское начальство очнулось и выкатило план.
1. Лишить конвой денег – платформа для сбора денег gofundme решила собранные деньги не отдавать. потому что «теперь у нас есть доказательства, что ранее мирная демонстрация вдруг стала оккупацией, о чем в том числе сообщает и полиция» (ссылка в коментах). Всем жертвователям предлагается заполнить форму возврата и получить назад свои деньги до 19 февраля. Невостребованное деньги сама платформа распределит в «надежные и авторитетные благотворительные организации».
2. Организовать в выходные в столице свой митинг против конвоя и за ковидные ограничения (аж на тысячу человек)
3. Протест считать незаконным, участников – преступниками и их пособниками, за всеми следить, всех переписать (соцсети мониторить – за посты всех пересажать, все как мы любим😃)
4. Количество полицейских увеличить, конвою намекнуть, что и армия имеется для разгона и подавления.
В общем, в эти выходные на канадщине будет интересная история!”

А теперь – найдите, как говорится, три отличия от того, как “борется” с протестными выступлениями путинская власть. Не пойму, это “английское родство”, что ли? Впрочем, в Европе всё еще хуже, там полиция людей обстреливает пластиковыми пулями и травит собаками…

Ясен предо мной
Конечный смысл всей мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы
Кто каждый день за них идет на бой!

Это, будете смеяться, тот самый “Фауст” Гете.

Источник: Размышления вольного социолога



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