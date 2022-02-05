Украинские силовики провели учения в Припяти

Украинские военнослужащие провели учения по ведению боя в городских условиях на территории города Припять, который находится в чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области, сообщило МВД Украины.

«Во время тактико-специальных учений 4 февраля в г. Припяти гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведение боевых действий в урбанизированной местности», – говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.

Силовики отработали действия по обороне населенного пункта, тактику ведения боя в городе и ликвидацию последствий. Учения касались воздушной разведки, работы группы снайперов, ведения уличного боя и уничтожения отступающего противника.

«Заключительными этапами учений были предоставление первой медицинской помощи, эвакуация раненых и зачистка населенного пункта от минно-взрывных средств и ликвидация последствий боевых действий», – уточнило ведомство.

На учениях присутствовали послы иностранных государств.

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