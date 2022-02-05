В Германии опубликовали «план» РФ по «присоединению» Украины

Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины, при этом там же приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями.

В посольстве заявили Bild, что опубликованный изданием «план» – это «странная смесь из спекуляций и слухов», которые дипломаты принципиально не комментируют, передает РИА «Новости».

Издание утверждает, что РФ якобы планирует «вторжение» в феврале или марте, а в случае успешной военной фазы приступит к созданию «марионеточного пророссийского правительства».

В перечисленных «планах» – осада городов, избрание новой «лояльной» Рады и даже специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся.

Издание утверждает, что конечная цель Москвы – создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.

Публикация появилась после ночного сообщения агентства Bloomberg о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.

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До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.

В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что РФ в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.