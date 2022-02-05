 

В Германии опубликовали «план» РФ по «присоединению» Украины

05.02.2022, 12:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины, при этом там же приводится комментарий посольства РФ в Германии, где изложенные изданием утверждения названы спекуляциями.

В посольстве заявили Bild, что опубликованный изданием «план» – это «странная смесь из спекуляций и слухов», которые дипломаты принципиально не комментируют, передает РИА «Новости».

Издание утверждает, что РФ якобы планирует «вторжение» в феврале или марте, а в случае успешной военной фазы приступит к созданию «марионеточного пророссийского правительства».

В перечисленных «планах» – осада городов, избрание новой «лояльной» Рады и даже специальные лагеря для сопротивляющихся, списки которых якобы уже готовятся.

Издание утверждает, что конечная цель Москвы – создание Союзного государства из России, Белоруссии и Украины.

Публикация появилась после ночного сообщения агентства Bloomberg о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» РФ на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.

В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что РФ в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Гривна к доллару укрепилась до 28,28 грн/$

07.07 / В Эстонии заявили о симметричном ответе на высылку консула из Петербурга

07.10 / Азербайджан обвинил Армению в попытке «расширить географию войны»

10.01 / Простуда может предотвратить заражение коронавирусом – ученые

29.09 / Ляшко пригрозил аннулировать лицензии медучреждениям за поддельные COVID-сертификаты

01.03 / В ФРГ санкции США против «Северного потока – 2» назвали вмешательством

01.11 / Компания Apple выплатит 503 млн долларов за нарушение патентных прав

20.01 / Оператор сообщил о реверсе газа по «Ямалу – Европе» в течение месяца

01.04 / Член ОС при ГУ МВД Москвы объяснил, почему блогер долго ездил на незарегистрированной машине

05.08 / Разработан новый метод измерения давления крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика