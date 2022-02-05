Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз – СМИ

В публикации отмечается, что модель родила девочку еще два дня назад – 3 февраля в Лондоне.

Официального подтверждения информации о рождении второго ребенка от пары не было.

Контекст:

Стейтем и Хантингтон-Уайтли начали встречаться в 2010 году. В январе 2016 года пара обручилась. В начале лета 2017 года модель родила первенца – сына Джека Оскара.

В августе 2021 года Хантингтон-Уайтли объявила, что вскоре станет матерью во второй раз.

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