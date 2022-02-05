 

Блинкен и председатель ОБСЕ Рау обсудили суверенитет Украины и российскую агрессию

05.02.2022, 11:43, Новости дня
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“Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Рау обсуждали коллективную безопасность и региональные вопросы, включая общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом беспричинного военного наращивания России”, – говорится в сообщении. 

Блинкен поблагодарил Польшу за ее ведущую роль на восточном фланге НАТО и за председательство в ОБСЕ в 2022 году.

Политики также обсудили двустороннее экономическое сотрудничество, переход на экологически чистые виды энергии, общие демократические ценности.

На брифинге перед встречей Блинкен подчеркнул, что между США и Польшей уже давно идет чрезвычайно продуктивный стратегический диалог, а текущие переговоры посвящены в первую очередь европейской безопасности из-за агрессивной позиции России по отношению к Украине, сообщается на сайте Госдепа. 

Рау также подчеркнул, что Польша и США разделяют одни и те же ценности и имеют очень схожее видение текущего кризиса. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Соединенные Штаты, как сообщила в конце января заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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