Евро 2022 по футзалу. Украинцы пели с трибун “”Путин – х…йло”, в России в трансляции выключили звук

На трибунах было много фанатов с украинской атрибутикой. Хит украинских болельщиков про Путина возмутил россиян. Диктор арены на украинском языке попросил фанатов прекратить “песни неспортивного характера”.

* Чемпіонат Європи з міні-футболу тепер вже теж знає пісню #путін хуйло

Диктор на стадіоні закликає вболівальників “припинити пісні неспортивного характеру” pic.twitter.com/3n75Mkb7eW

— Цензор.НЕТ * (@censor_net) February 4, 2022

Часть кричалок в первом тайме попала в эфир российского телеканала “Матч ТВ”, который после перерыва использовал нейтральный интершум.

Контекст:

На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла у Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе 3 очка.

В 1/4 финала Евро 2022 сборная Украины со счетом 5:3 победила команду Казахстана.

В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе. Лидер – Россия.

4 февраля сборная Украины в полуфинале чемпионата Европы проиграла команде России со счетом 2:3, теперь украинцы сыграют 6 февраля против команды, которая проиграет в другом полуфинале между Португалией и Испанией.

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