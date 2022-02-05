 

Российская иммунолог рассказала о возможных опасных последствиях переизбытка витамина D

05.02.2022, 11:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская врач-иммунолог Надежда Логина недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором затронула вопросы употребления человеком витамина D. По словам специалиста, излишнее количество данного элемента может быть не только бесполезным, но и опасным для организма.
Как объяснила изданию Надежда Логина, одним из симптомов гипервитаминоза витамина D является вымывание кальция из костей. Такая динамика может существенно повысить ломкость данных элементов человеческого скелета, что, в свою очередь, способно спровоцировать увеличение риска травмирования. По словам эксперта, особая предосторожность должна касаться витамина D, принимаемого в лекарственной форме – в таких случаях сам факт приема, а также его продолжительности и частоты курса должны быть согласован с медиками. Причем, в данном случае консультационную помощь может оказать не только профильный специалист, аллерголог или иммунолог, но и другие врачи – например, терапевт, гастроэнтеролог или кардиолог.

В то же время Логина напомнила, что нормальный уровень витамина D должен поддерживаться регулярно и преимущественно – за счет правильного рациона питания. Главным составляющим в этом смысле является рыба. “Витамин D содержится в рыбе, и это необязательно черная икра. Это может быть просто селедка или другие виды рыбы. Рацион должен содержать наряду с углеводами и белки животные, в том числе рыбу”, – подытожила иммунолог.

Источник: ura.news



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Мнение: Уроки английского

14.03 / Мнение: В родной гавани есть место не только Крыму

01.09 / Свинское

22.09 / Мнение: Пять лет

31.08 / Ангарская из Comedy Woman заменила Бабкину в «Модном приговоре»

15.07 / В России поднялись цены на самые необходимые продукты

23.08 / Джигурда показал обнаженную грудь олимпийской чемпионки Анисиной

28.07 / Жителя Бельгии, назвавшего опиатных наркопотребителей “опасными”, приговорили к общественным работам за разжигание ненависти

08.09 / Мнение: ДНР пришлось силой ответить на «ползучую агрессию» Украины

05.08 / Экс-девушка Павла Табакова Cофья Синицына поздравила их дочь с днем рождения: “Нам никогда не будет скучно”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика