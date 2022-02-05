Российская иммунолог рассказала о возможных опасных последствиях переизбытка витамина D

Российская врач-иммунолог Надежда Логина недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором затронула вопросы употребления человеком витамина D. По словам специалиста, излишнее количество данного элемента может быть не только бесполезным, но и опасным для организма.

Как объяснила изданию Надежда Логина, одним из симптомов гипервитаминоза витамина D является вымывание кальция из костей. Такая динамика может существенно повысить ломкость данных элементов человеческого скелета, что, в свою очередь, способно спровоцировать увеличение риска травмирования. По словам эксперта, особая предосторожность должна касаться витамина D, принимаемого в лекарственной форме – в таких случаях сам факт приема, а также его продолжительности и частоты курса должны быть согласован с медиками. Причем, в данном случае консультационную помощь может оказать не только профильный специалист, аллерголог или иммунолог, но и другие врачи – например, терапевт, гастроэнтеролог или кардиолог.

В то же время Логина напомнила, что нормальный уровень витамина D должен поддерживаться регулярно и преимущественно – за счет правильного рациона питания. Главным составляющим в этом смысле является рыба. “Витамин D содержится в рыбе, и это необязательно черная икра. Это может быть просто селедка или другие виды рыбы. Рацион должен содержать наряду с углеводами и белки животные, в том числе рыбу”, – подытожила иммунолог.

Источник: ura.news