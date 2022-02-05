Myśl Polska – польский историк призывает обеспечить будущее молодёжи — а не отправлять её гибнуть за Украину

Польшу активно пытаются втянуть в войну с Россией — нейтральным и потенциально дружественным соседом, чтобы защитить интересы англосаксонских союзников и поддержать явно враждебного и потенциально опасного соседа, Украину, пишет историк Пшемыслав Пяста в статье для Myśl Polska. По его мнению, правительство Польши обязано в первую очередь позаботиться о собственной безопасности и стабильном развитии и обеспечить польской молодёжи наилучшие перспективы, а не отправлять её на гибель ради чужих интересов.



Pixabay

Польские СМИ и социальные сети в последнее время охватила «милитаристская горячка», констатирует историк Пшемыслав Пяста на страницах издания Myśl Polska. По его словам, даже те польские издания, которые обычно враждовали друг с другом, сейчас буквально соревнуются друг с другом, кто активнее занимается подстрекательством к войне. «Они готовы писать любую глупость и мерзость, лишь бы внушить еще большую неприязнь к ненавистной РФ и столь же ненавистному Путину», — отмечает автор.

По его мнению, не менее отвратительно на этом фоне выглядят и действия многих польских политиков, которые «уже давно вышли за любые границы приличий». Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, например, недавно с гордостью объявил, что он собирается отправить на Украину оружие — а один из его подчинённых уточнил, что речь идет, в частности, об «оборонных боеприпасах». Ни о чём подобном человечество раньше даже не слышало, отмечает автор: «Значит, по всей видимости, мы имеем дело с каким-то «инновационным изобретением» шишек из партии «Право и справедливость».

Более того, несколько дней назад польский сейм практически единогласно принял резолюцию, подстрекающую к войне и дальнейшей агрессии НАТО на востоке. И лишь одному депутату, Гжегожу Брауну, хватило порядочности и гражданской смелости публично «выступить против разворачивающегося безумия», подчёркивается в статье.

По мнению автора, подобная стратегия — это «безумие чистой воды». И прежде всего потому, что для раздувания конфликта с Россией, которая теперь предстаёт в глазах польских политиков и выслуживающихся перед ними журналистов некой «демонической силой», Польша в реальности не имеет сейчас никаких поводов. «Мы не ведём граничных споров, на территории наших государств не происходит столкновений на национальной или религиозной почве, которые бы обязывали одну из сторон вмешаться в ситуацию», — говорится в статье.

Кроме того, речь не идёт о какой-то борьбе за сферы влияния, поясняет автор — ведь Польша уже не находится под давлением Москвы, а собственой сферой влияния она не располагает, поскольку не ведёт сейчас полностью самостоятельную политику. Экономические вопросы тоже вряд ли могут стать камнем преткновения, учитывая, что Варшава фактически разорвала торговые отношения с Россией, отмечается в статье.

«Реальных причин для конфликта с РФ у нас нет — однако нам предлагается встать на защиту Украины, с которой проблем у нас как раз непочатый край», — подчёркивает автор. В числе основных проблем, например, территориальные претензии, которые выдвигаются в адрес Польши со стороны украинских политических кругов, в том числе среди парламентариев.

«В этом нет ничего удивительного, ведь они унаследовали преступную идеологию ОУН (экстремистского движения), которую на Украине продвигают официальные органы. Национальными героями там стали люди, несущие ответственность за геноцид, их руки обагрены кровью сотен тысяч людей, преимущественно поляков. История не должна бросать тень на современность, но государственный культ УПА* выступает непреодолимой преградой для выстраивания отношений», — говорится в статье.

«Украина — бандитское государство, которое прибегает к террору в отношении проживающих на его территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств. Кроме того, его нельзя назвать серьёзным, поскольку оно использует шантаж и политику свершившихся фактов, чтобы добиться от соседей политических и экономических уступок», — подчёркивает автор. В качестве фактического примера он напоминает о блокировании идущих из Китая в Польшу грузовых железнодорожных составов, при помощи которого украинцы «бесцеремонно» стараются вынудить поляков изменить транспортную политику.

И это далеко не все проблемы, возникающие в отношениях Польши с Украиной, отмечается в статье. Но при этом её побуждают воевать с Россией — потенциально дружественным, а в настоящее время нейтральным соседом, на стороне Украины, которая выглядит явно враждебным государством. И делать это даже не во имя собственных интересов Варшавы, которые в данном конфликте никак не затрагиваются, а лишь ради интересов англосаксонских союзников, констатирует автор.

Это довольно специфический «союз», в рамках которого Вашингтон со своим европейским подрядчиком — Лондоном — намерен разыграть «геополитическую шахматную партию», чтобы сражаться с Россией до последнего польского солдата, подчёркивается в статье. «Такая схема прекрасно зарекомендовала себя в 1939 году, когда англичане направили немецкую военную машину на Польшу, а сами смогли выиграть бесценное время. Издержки при этом были невелики: мы не получили ничего, кроме возвышенных слов и туманных обещаний», — напоминает автор.

И если полякам до сих пор не удалось извлечь верных выводов из тех событий, в ближайшее время можно ожидать их повторения, предупреждает историк. Всё это очевидно — однако лишь для тех, кто способен «выключить военную пропаганду» и включить свои мозги. Тогда сразу станет ясно, что реальным интересам Польши соответствует мир в регионе — а не развязывание военного конфликта с Россией, тем более что в нём, скорее всего, Польша обречена на поражение, говорится в статье.

«Мы заинтересованы в безопасности нашей страны и стабильном развитии, а не в продвижении геополитических фантазий заграничных стратегий. Мы заинтересованы в том, чтобы гарантировать нашей молодёжи наилучшие перспективы, а не в том, чтобы отправлять ее на гибель. Это не наша война, не наше дело. Тот, кто считает обратное, или глупец, или работает на заграницу», — заключает Пяста.



* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

