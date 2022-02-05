Мнение: Обсессивно-компульсивное расстройство

Ресурс «Накануне» опубликовал любопытный материал. Первые десять стран в мировом списке лидеров вакцинации дали в официальной мировой статистике 70 процентов случаев заболевания. Что любопытно: есть два списка вакцинации: в абсолютных значениях и в относительных на 1000 населения. И в обоих случаях лидеры списка дали основную часть зараженных.

Второй парадокс заключается в том, что примерно треть статистики официальной заболеваемости — это ложноположительные тесты. По сути, можно говорить об эпидемии тестов, а не эпидемии заболевания.

При этом само заболевание, как ни странно, но существует, причем отдельно от любой статистики. Население стран Африки спокойно переболело, как это сейчас модно говорить, «бессимптомно», на чем для него вся эта история и завершилась.

В материале, на мой взгляд, не был указан еще один существенный момент, связанный с тем, что ВОЗ, а за ним и национальные подразделения этой террористической группировки, кардинально изменил, а точнее, отбросил все ранее существовавшие принципы и протоколы эпидемиологического реагирования и учета. Вся статистика ведется «нарастающим итогом», в нее подряд попадают разные штаммы, каждый из которых по сути является отдельным уникальным заболеванием. Понятно, что в таком случае говорить о хоть какой-то достоверной картине происходящего невозможно.

В сериале «Доктор Хаус» есть эпизод, в котором Хаус возвращался на самолете с какого-то симпозиума, и на борту оказался человек с симптомами, похожими на симптомы высокозаразного опасного заболевания. В самолете началась паника, пассажиры начали находить у себя похожие симптомы. Но как всегда, гениальный Хаус за пару часов разобрался и пришел к выводу, что болезнь пассажира имеет другую природу, а симптомы всех остальных — просто банальный наведенный психоз, обсессивно-компульсивное расстройство.

В сериале все закончилось хэппи-эндом. Как и всегда. Жаль, что мы живем не в сериале, а среди всяких Гинцбургов, Поповых и прочих Гебрейесусов.

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