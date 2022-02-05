На заводе Tesla в Калифорнии вспыхнул пожар

На территории завода Tesla в городе Фримонт в американском штате Калифорния начался пожар, его удалось ликвидировать, о пострадавших не сообщается, рассказали в местной пожарной части.

«Пожарные находятся на месте пожара… на (территории – прим. ВЗГЛЯД) завода Tesla… Пожар снаружи, в основном горят упаковочные материалы (картонные поддоны)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пожарных.

Пожар ликвидирован, сообщений о пострадавших нет. Причины инцидента сейчас выясняются, добавили позже в пожарной части.