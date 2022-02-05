 

На заводе Tesla в Калифорнии вспыхнул пожар

05.02.2022, 11:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На территории завода Tesla в городе Фримонт в американском штате Калифорния начался пожар, его удалось ликвидировать, о пострадавших не сообщается, рассказали в местной пожарной части.

«Пожарные находятся на месте пожара… на (территории – прим. ВЗГЛЯД) завода Tesla… Пожар снаружи, в основном горят упаковочные материалы (картонные поддоны)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пожарных.

Пожар ликвидирован, сообщений о пострадавших нет. Причины инцидента сейчас выясняются, добавили позже в пожарной части. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Названа причина перевода Уилана из СИЗО в колонию

22.03 / Украинская теннисистка стала победителем парного разряда турнира в России

22.09 / С-400 и «Панцирь-С» отразили ракетно-авиационный удар на учениях «Кавказ-2020»

14.02 / Российская делегация в Вене создала свой канал в Telegram

05.10 / Собчак высказалась о народной любви

07.06 / Кандидат от правой партии вышел в лидеры на выборах президента в Перу

17.12 / Путин: В целом Россия за то, чтобы вывести свои войска из Приднестровья

02.10 / В Москве решили не ограничивать розничную торговлю

25.06 / Рада рассмотрит три законопроекта о льготном ввозе “евроблях”

07.11 / Тренер «Спартака» отреагировал на «шутку» «Урала»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика