Без сильных морозов, но со снегом. Синоптики рассказали о погоде в Украине на выходные

“В ближайшие выходные на погоду в Украине в очередной раз будут влиять атмосферные фронты северных циклонов. В общей сложности этой зимой мы наблюдаем преимущественно циклонический характер погоды в Украине – то есть облачная, влажная, часто ветреная погода, однако, без слишком низких температур”, – отметили в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, в субботу 5 февраля в западных, северных и большинстве центральных областей пройдет небольшой снег, днем местами с дождем, на остальной территории страны – без существенных осадков.

На Правобережье потеплеет, но на востоке и северо-востоке еще задержатся морозы – в восточных и северо-восточных областях ночью будет -7…-12 °С, днем 0…-5 °С, на остальной территории ночью -4…-9 °С, в западных областях около нуля, днем от -2° до +5 °С.

В воскресенье, 6 февраля, в Украину придет оттепель, которая охватит всю территорию страны, но в восточных областях ночь еще будет морозной. Ночью в Украине от +1° до -5 °С, на востоке до -10 °С, днем 0…+6 °С.

Выпадет снег на Левобережье и на западе страны, днем возможен снег с дождем, на остальной территории – без осадков.

Синоптики предупредили, что на дорогах Украины, кроме юга, сохранится гололедица, ветер будет в основном юго-западный, 5–10 м/с, в западных областях ожидаются порывы до 15–20 м/с.

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Синоптик Наталья Птуха в комментарии “Радио НВ” отметила, что мокрый снег и дождь в большинство областей на эти выходные принесет фронт с Северо-Запада.

Ранней весны синоптик не прогнозирует, скорее всего, погода в феврале будет непостоянной.

“Ближайшие перспективы у нас такие, что все-таки погода будет сохранять изменчивый характер. Снова могут быть кое-где небольшие морозы, но и плюсы в определенные дни не исключены. То есть определенные колебания температуры, но пока без каких-либо резких таких амплитуд. То есть, небольшой плюс, небольшой минус. Вот такое пока у нас начало февраля, и вот такая его первая декада планируется, – рассказала она.

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