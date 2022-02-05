 

Олимпиада-2022. Украинский прыгун с трамплина пропустил первое выступление

05.02.2022, 10:58, Новости дня
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Калиниченко еще не прибыл в Китай для выступлений, перед этим спортсмен пропустил две тренировки в Пекине, его прибытие откладывается до 6 февраля. Спортсмен прибудет на следующий день после квалификации в прыжках с нормального трамплина и не выступит в этой дисциплине.

В случае сдачи отрицательного теста на коронавирус в Пекине, он сможет посоревноваться в прыжках с большого трамплина, квалификация которого начнется 11 февраля.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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