Канада отправила в Украину самолет с военной помощью и инструкторами

“Среди отправленного снаряжения: средства индивидуальной защиты и переноса грузов, а также разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения… Пожертвованное снаряжение включает бронежилеты и разгрузки, бинокли, лазерные дальномеры, металлодетекторы и подзорные трубы”, – говорится в сообщении.

На самолете C-177 Globemaster, вылетевшем с базы Трентон, в Украину также прибудут канадские военнослужащие, чтобы “помочь с интеграцией оборудования” и научить украинских военных работать с ним.

“Эти военнослужащие останутся в Украине для проведения дополнительного обучения украинских сил безопасности”, – добавили в ведомстве.

Отмечается, что самолет с военными и оборудованием отправлен в рамках недавно объявленной Канадой поддержки Украины и расширения операции UNIFIER, тренировочной миссии Вооруженных сил Канады в Украине.

“Точные места и даты прибытия дополнительных военных в рамках продления и расширения операции UNIFIER, не будут разглашаться по соображениям оперативной безопасности”, – отметили в ведомстве.

Контекст:

С 2014 года Канада предоставила Украине помощь на сумму более $890 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и на проведение реформ, сообщается на сайте правительства страны.

Программа UNIFIER стартовала в 2015 году – после аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе. В рамках программы канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих. В 2019 году работа миссии была продлена до марта 2022 года.

Канадские инструкторы провели более 600 курсов и подготовили около 33 тыс. украинских военнослужащих и сотрудников Службы безопасности.

На фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины и сообщений о возможном вторжении РФ Канада предложила Украине кредит в размере до $120 млн для поддержки экономической устойчивости и развития.

В конце января правительство Канады приняло решение выделить $340 млн на немедленную поддержку Украины, на продление операции UNIFIER еще на три года (до конца марта 2025 года) и на увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.

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