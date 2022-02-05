Создаем обложку для альбома по шагам

Трек записан, обработан и оцифрован. Осталось дело за малым — упаковать все в красивую обертку. К этому этапу следует относиться не менее ответственно, чем к записи музыки. Ведь обертка — лицо трека. И если вы отнесетесь к его созданию легкомысленно, то вашу основную работу могут даже не услышать.

Из чего состоит обложка

Прежде чем начать творить необходимо подготовить все необходимые инструменты. Соберите весь авторский фотоконтент. Напишите название альбома, исполнителя, возможно, заглавного трека. Пусть вся информация, идеи и заготовки будут перед глазами. Тогда создавать будет легче.

Определитесь со средой, где вы будете верстать обложку. Бесплатный конструктор обложек для альбома поможет вам сделать хорошее визуальное оформление за считанные минуты.

Очень удобен в обращении редактор VistaCreate. Во-первых, в нем большое количество бесплатного контента. Во-вторых, работать с ним сможет даже маленький ребенок. И наконец, каждый предложенный шаблон вы можете переделать до неузнаваемости, придав ему индивидуальности.

После этого определитесь с основными составляющими элементами:

основной фон;

текстовое наполнение;

необходимые графические элементы.

Сначала подготовьте все, что должно быть на листке и отформатируете под формат шаблона. После этого можете оценивать картинку критическим взглядом и завершать верстку.

Технические характеристики

Чтобы вы могли использовать получившийся документ, проверьте его на соответствие основным техническим характеристикам:

формат png или jpg;

высокое качество изображение;

разрешение картинки 1600 на 1600 пикселей (минимум);

на обложке отсутствуют растянутые (или размытые) части изображений.

Перед публикацией обязательно убедитесь, что на полученной картинке отсутствуют объекты, защищенные авторским правом. Тогда вы не будете иметь никаких юридических проблем.

Пишите треки, создавайте красивые обложки, завоевывайте популярность.