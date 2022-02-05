 

Ученые рассказали о причинах редкой неуязвимости к ВИЧ определенной категории людей

05.02.2022, 10:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи провели исследование, посвященное изучению редкой резистентности определенной категории людей к воздействию ВИЧ-инфекции. Выяснилось, что повышенная сопротивляемость последних опасному заболеванию обусловлена особенностями на генетическом уровне.
В исследовании объединенного коллектива ученых, представляющих Национальные институты здоровья (США), приняло участие 100 пациентов, зараженных вирусом иммунодефицита человека. При этом 42 исследуемых для сдерживания заболевания были вынуждены регулярно получать антиретровирусную терапию, а 58 участников, названных экспертами “элитными контроллерами”, обладали иммунной системой, способной справляться с размножением ВИЧ самостоятельно. В итоге выяснилось, что геном “контроллеров” имеет некий набор генов, функционирование которых является необходимым для ВИЧ, однако не весьма существенным для жизни иммунных клеток. При этом совокупность провирусов – геномов вируса, встроенных в ДНК клеток хозяина, была изолирована в отдаленных участках хромосом, характерных меньшей вероятностью участию в репликации. Примечательно, что провирусы “контроллеров также характеризовались меньшими мутациями по сравнению с аналогичными элементами организма пациентов, нуждающихся в антиретровирусной терапии.

Стоит отметить, что отправной точкой научной работы американских медиков стало обнаружение ряда пациентов, организм которых мог самостоятельно подавлять ВИЧ, считавшийся непобедимым очень долгое время. Одним из примеров подобного феномена является так называемый “берлинский” пациент, Тимоти Браун, который считается первым жителем планеты, вылечившимся от СПИДа. Материалы исследования были опубликованы Science Translation Medicine.

Источник: www.gazeta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Ракова: Ежедневное число госпитализаций с​ COVID-19 за неделю возросло на 30%

20.01 / Химкинский суд считает Навального заказчиком убийства Немцова

14.04 / Ольга Бузова стала членом жюри КВН

04.06 / Поезд сбил насмерть сразу девять человек

06.11 / «В России нечего кричать. Никто не услышит»

12.08 / Скандалы: Генералы МВД пришли в суд за работой

20.03 / Раскрыты характеристики смартфона Moto G60: 6000 мА•ч, 120 Гц и 108 Мп

23.11 / Куда приводят мечты – Личное мнение

10.01 / Мнение: Мне теперь все равно

31.05 / В майке и джинсах: Кейт Миддлтон привилась от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика