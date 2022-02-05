Ученые рассказали о причинах редкой неуязвимости к ВИЧ определенной категории людей

Американские исследователи провели исследование, посвященное изучению редкой резистентности определенной категории людей к воздействию ВИЧ-инфекции. Выяснилось, что повышенная сопротивляемость последних опасному заболеванию обусловлена особенностями на генетическом уровне.

В исследовании объединенного коллектива ученых, представляющих Национальные институты здоровья (США), приняло участие 100 пациентов, зараженных вирусом иммунодефицита человека. При этом 42 исследуемых для сдерживания заболевания были вынуждены регулярно получать антиретровирусную терапию, а 58 участников, названных экспертами “элитными контроллерами”, обладали иммунной системой, способной справляться с размножением ВИЧ самостоятельно. В итоге выяснилось, что геном “контроллеров” имеет некий набор генов, функционирование которых является необходимым для ВИЧ, однако не весьма существенным для жизни иммунных клеток. При этом совокупность провирусов – геномов вируса, встроенных в ДНК клеток хозяина, была изолирована в отдаленных участках хромосом, характерных меньшей вероятностью участию в репликации. Примечательно, что провирусы “контроллеров также характеризовались меньшими мутациями по сравнению с аналогичными элементами организма пациентов, нуждающихся в антиретровирусной терапии.

Стоит отметить, что отправной точкой научной работы американских медиков стало обнаружение ряда пациентов, организм которых мог самостоятельно подавлять ВИЧ, считавшийся непобедимым очень долгое время. Одним из примеров подобного феномена является так называемый “берлинский” пациент, Тимоти Браун, который считается первым жителем планеты, вылечившимся от СПИДа. Материалы исследования были опубликованы Science Translation Medicine.

Источник: www.gazeta.ru