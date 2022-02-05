 

Куда же без Эйфелевой башни, раз уже есть Париж — жители села на Южном Урале гордятся своей достопримечательностью

05.02.2022, 10:50, Новости дня
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В центре Парижа — небольшого села на Южном Урале — есть и своя Эйфелева башня. Как передаёт NTD, возле вышки сотовой связи, построенной по подобию главной достопримечательности французской столицы, проводятся областные и районные массовые мероприятия, а в местном музее есть маленькая экспозиция, посвящённая изюминке уральского Парижа.

Эйфелева башня в центре Парижа. В этих словах — ни доли иронии. Это село на Южном Урале появилось в 1842 году. Сначала называлось Пост №4.

НАДЕЖДА ГЕРАСИМОВА, директор Музея села Париж: И только через год после основания мы получили своё французское название — село Париж. И сейчас, если мы говорим о французском Париже, то говорим: «Мы были в Пари́же». А если мы говорим о нагайбакском Париже, то говорим: «Мы были в Парижé». Это особенности национального произношения.

Своим названием село обязано победе русской армии в битве за Париж в 1814 году. В ней участвовали местные казаки из этнорелигиозной группы татар, которые называют себя нагайбаками.

Ну а в 2005 году в центре села установили вышку сотовой связи в виде Эйфелевой башни. Она в шесть раз меньше своей французской сестры. На строительство потратили 12 миллионов рублей — на 4 миллиона больше, чем на обычную вышку.

ВАСИЛИЙ ТОЙМУРЗИН, бывший глава администрации села Париж: Высота её — где-то порядка 50 метров. Красавица наша. Для нас — наша гордость, наша радость. Здесь проводится очень много мероприятий. Областные мероприятия проводятся, наши районные и так далее.

В местном музее есть маленькая экспозиция, посвящённая главной достопримечательности села.

НАДЕЖДА ГЕРАСИМОВА: В нашем музее хранится, как мы говорим, золотой ключ от нашей Эйфелевой башни, который был нам подарен в день открытия нашей вышки сотовой связи.

В селе живёт примерно 1700 человек, почти половина из них — пенсионеры.

Париж не единственное село с необычным названием на Южном Урале. Любознательный турист найдёт здесь Лейпциг, Берлин и другие посёлки, которые носят имена европейских городов. Свои названия они также получили в честь побед русской армии в Италии, Германии и во Франции.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.



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