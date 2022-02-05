Политолог Вершинин: отношения ЕС и США обострятся из-за попыток Вашингтона заморозить СП-2

Соединенные Штаты всячески пытаются заморозить “Северный поток – 2”, при этом Вашингтон не делает Европе, реально нуждающейся в этом газопроводе, альтернативное предложение. На этот факт обратил внимание Александр Вершинин, беседуя с изданием “Экономика сегодня”.

Впрочем, никаких предложений Евросоюзу, по мнению политолога, США делать не будут. Вашингтон просто продолжает кормить обещаниями европейцев, убеждая в том, что им не нужен “Северный поток – 2”. Из-за этого отношения Америки и Европы лишь ухудшаются, считает эксперт.

Вершинин уверен, что газопровод из Усть-Луги в Грайфсвальд будет сертифицирован в этом году, поскольку Германия готова пойти на это. Однако неясно, сколько еще трудностей должна преодолеть Россия для того, чтобы “Северный поток – 2” был одобрен, подчеркнул политолог. Его слова приводит “Общественная служба новостей”.

Ранее бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что “Северный поток – 2” может быть остановлен, если Соединенные Штаты сделают Европе более выгодное предложение. При этом немецкий политик признался, что всегда воспринимал этот газопровод как реальный проект.