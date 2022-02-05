Эксперт Дробницкий предрек Украине печальную судьбу: Откуда уходят США – выжженная земля

В эфире передачи “Вечер с Владимиром Соловьевым” Дмитрий Дробницкий заявил, что Вашингтон согласился выполнить требования Москвы и отступить от зон интересов Российской Федерации и Китайской Народной Республики. По словам эксперта, западные политики подтверждают это в своих выступлениях.

Специалист по американской внешней и внутренней политике обратил внимание на недавние высказывание помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Тот, как отметил Дробницкий, заявил, что Европа – не приоритет для Соединенных Штатов.

Украину ждет печальный исход после ухода американцев, считает эксперт. Он заметил: “Откуда уходят американцы — выжженная земля”. В этом контексте Дробницкий вспомнил, как США покидали Афганистан. Специалист подчеркнул, что американцы уже на протяжении 70 лет оставляют после себя пустыню.

Кстати, недавно глава ЛДПР Владимир Жириновский

допустил превращение Украины в “европейский Афганистан”. По мнению депутата Госдумы, Вашингтон хочет, чтобы в Европе образовалась язва, которая кровоточила бы и загнаивалась. При этом американцы продолжат сваливать все на других, уверен политик.