 

Эксперт Дробницкий предрек Украине печальную судьбу: Откуда уходят США – выжженная земля

05.02.2022, 10:46, Разное
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В эфире передачи “Вечер с Владимиром Соловьевым” Дмитрий Дробницкий заявил, что Вашингтон согласился выполнить требования Москвы и отступить от зон интересов Российской Федерации и Китайской Народной Республики. По словам эксперта, западные политики подтверждают это в своих выступлениях.

Специалист по американской внешней и внутренней политике обратил внимание на недавние высказывание помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Тот, как отметил Дробницкий, заявил, что Европа – не приоритет для Соединенных Штатов.

Украину ждет печальный исход после ухода американцев, считает эксперт. Он заметил: “Откуда уходят американцы — выжженная земля”. В этом контексте Дробницкий вспомнил, как США покидали Афганистан. Специалист подчеркнул, что американцы уже на протяжении 70 лет оставляют после себя пустыню.

Кстати, недавно глава ЛДПР Владимир Жириновский
допустил превращение Украины в “европейский Афганистан”. По мнению депутата Госдумы, Вашингтон хочет, чтобы в Европе образовалась язва, которая кровоточила бы и загнаивалась. При этом американцы продолжат сваливать все на других, уверен политик.



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