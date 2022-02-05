Брайан Остин Грин и его возлюбленная Шарна Берджесс ждут ребенка

Пока Меган Фокс готовится к свадьбе с Machine Gun Kelly, ее бывший муж Брайан Остин Грин ожидает пополнения в семействе. Его новая возлюбленная, 36-летняя танцовщица Шарна Берджесс, беременна. Свидетельство тому – трогательная фотосессия пары на Гавайях. На снимках Шарна позирует в белоснежном бикини, Остин обнимает девушку и целует ее в уже заметно округлившийся живот.

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Публикация от Team Brian and Sharna (@teambrianaustin)

О романе Брайана Остина Грина и Шарны Берджесс, известность к которой пришла благодаря шоу «Танцы со звездами», стало известно в декабре 2020 года – папарацци поймали парочку в аэропорту Лос-Анджелеса. Влюбленные не стали скрываться и уже через несколько дней сами рассекретили свои отношения снимком с поцелуем на фоне тропической идиллии, который опубликовали в Instagram. Позже стали и известны и подробности и знакомства. В интервью Access Hollywood Брайан рассказал, что их с Шарной познакомил общий бизнес-менеджер.

Брайан Остина Грин и Шарна Берджесс

Сейчас все складывается очень хорошо. Мы пока не навешиваем никаких ярлыков на наши отношения, но по-настоящему наслаждаемся обществом друг друга. Шарна очень ответственная, милая, заботливая, страстная и веселая, так что я чувствую себя рядом с ней действительно счастливым, – поделился Брайан.

Малыш, который родится у пары, станет пятым для Брайана. У актера есть 19-летний сын Кассиус – от отношений с Ванессой Марсил, а также трое маленьких детей от Меган Фокс – 9-летний Ноа, 7-летний Бодхи и 5-летний Джорни.



Брайан Остин Грин с детьми