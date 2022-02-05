 

Брайан Остин Грин и его возлюбленная Шарна Берджесс ждут ребенка

05.02.2022, 10:42, Разное
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Пока Меган Фокс готовится к свадьбе с Machine Gun Kelly, ее бывший муж Брайан Остин Грин ожидает пополнения в семействе. Его новая возлюбленная, 36-летняя танцовщица Шарна Берджесс, беременна. Свидетельство тому – трогательная фотосессия пары на Гавайях. На снимках Шарна позирует в белоснежном бикини, Остин обнимает девушку и целует ее в уже заметно округлившийся живот.

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Публикация от Team Brian and Sharna (@teambrianaustin)

О романе  Брайана Остина Грина и Шарны Берджесс, известность к которой пришла благодаря шоу «Танцы со звездами», стало известно в декабре 2020 года – папарацци поймали парочку в аэропорту  Лос-Анджелеса. Влюбленные не стали скрываться и уже через несколько дней сами рассекретили свои отношения снимком с поцелуем на фоне тропической идиллии, который опубликовали в Instagram. Позже стали и известны и подробности и знакомства. В интервью Access Hollywood Брайан рассказал, что их с Шарной познакомил общий бизнес-менеджер. 

 

Брайан Остина Грин и Шарна Берджесс

 

Сейчас все складывается очень хорошо. Мы пока не навешиваем никаких ярлыков на наши отношения, но по-настоящему наслаждаемся обществом друг друга. Шарна очень ответственная, милая, заботливая, страстная и веселая, так что я чувствую себя рядом с ней действительно счастливым, – поделился Брайан. 

Малыш, который родится у пары, станет пятым для Брайана.  У актера есть 19-летний сын Кассиус  – от отношений с Ванессой Марсил, а также трое маленьких детей от  Меган Фокс – 9-летний Ноа, 7-летний Бодхи и 5-летний Джорни.
 

Брайан Остин Грин с детьми



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