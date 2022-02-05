 

В Германии предложили ввести обязательную вакцинацию от COVID с 18 лет

05.02.2022, 10:30, Новости дня
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Ведение обязательной вакцинации от коронавируса с 18 лет предложил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.

Отметив, что требование должно действовать до конца 2023 года, пишет газета Rheinische Post, передает ТАСС.

«Требование обязательной вакцинации с 18 лет в течение двух лет кажется мне наиболее разумным», – отметил Монтгомери.

В Германии партии «Союз-90»/зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП) представили проект, согласно которому требование обязательной вакцинации против коронавируса для лиц старше 18 лет, имеющих гражданство в Германии должно действовать до 31 декабря 2023 года.

Каждый должен поставить по три прививки, а отказавшимся проходить вакцинацию грозит штраф.

По словам Монтгомери, это позволит достичь высокого уровня коллективного иммунитета до зимы 2023 года. 



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