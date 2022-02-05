 

Российские прыгуны прошли квалификацию на нормальном трамплине

05.02.2022, 10:30, Новости дня
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Российские прыгуны с трамплина выступят в основных соревнованиях на нормальном трамплине на Олимпийских играх в Пекине.

Квалификация проходит 5 февраля, в ней участвуют 53 спортсмена. Допуск к основным соревнованиям получат 50 лучших, передает ТАСС.

Россияне Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов и Михаил Назаров выполнили свои попытки и не попали в число трех худших прыгунов.

Основные соревнования пройдут 6 февраля.

Напомним, накануне стартовали зимние Олимпийские игры. На церемонии открытия присутствовал президент РФ Владимир Путин, который поприветствовал российских спортсменов. 



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