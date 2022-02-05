 

В Польше раскрыли «план» Москвы по запуску «Северного потока – 2»

05.02.2022, 10:30, Новости дня
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Газпром может получить монопольное право на использование «Северного потока – 2», если в Европу придут морозы, Москва попытается «использовать» такой кризис на европейском рынке, пишет в статье для Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.

Кублик обращает внимание на сложность ситуации из-за отсутствии запасов газа в хранилищах в Германии, Австрии и Нидерландах, передает РИА «Новости».

«Если так произойдет, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья», – считает он.

Обозреватель также утверждает, что Москва попытается использовать «внезапный кризис» на европейском энергетическом рынке «в своих целях».

«Одна из них состоит в том, чтобы Газпрому, вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода «Северный поток – 2», – пришел к выводу Кублик.

Ранее в Германии сочли неумным использование «Северного потока – 2» для давления на Москву. При этом Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».



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