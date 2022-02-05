 

Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России в Украину

05.02.2022, 10:12, Новости дня
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Скриншот страницы с заголовком опубликовала сотрудница Центра анализа европейской политики (США) Ольга Лаутман в Twitter.

[email protected] care to explain this breaking news? Wth pic.twitter.com/rRcOtjkd7g

— Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022

Агентство извинилось за ошибочную публикацию. 

“Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок “Россия вторгается в Украину” был случайно опубликован сегодня около 16.00 по восточному времени (23.00 по Киеву) на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Соединенные Штаты, как сообщила в конце января заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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