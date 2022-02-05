 

“Мою дочь против моей воли размещают в TikTok”. Канье Уэст попросил у подписчиков совет

05.02.2022, 10:12, Новости дня
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К публикации он прикрепил скриншот, который сделал с видео его восьмилетней дочери Норт, размещенного в соцсети TikTok.

“Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, как поступать, когда мою дочь против моей воли размещают в TikTok”, – подписал рэпер публикацию, имея в виду, что аккаунт в TikTok его дочь ведет совместно с матерью – американской моделью Ким Кардашян, с которой он находится в бракоразводном процессе.

За несколько часов публикация Уэста в соцсети собрала больше 1 млн лайков.

“Заблокируй ее маму”, – написал yassine_azdd.

“Канье, этот пост вреднее для нее, чем нахождение в TikTok. Не используй бедную девочку в качестве как пешки”, – прокомментировала lisamntn.

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Публикация от ye (@kanyewest)

Контекст:

Норт (2013) – старшая дочь Уэста и Кардашян. В ноябре 2021 года модель завела общий с дочерью аккаунт в соцсети TikTok. На сегодняшний день на него подписалось 5, 5 млн пользователей.

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары есть еще трое общих детей: Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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