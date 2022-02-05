Юлия Проскурякова рассказала об отношениях с Игорем Николаевым

Известная певица Юлия Проскурякова находится в отношениях с уважаемым композитором и исполнителем Игорем Николаевым уже на протяжении более чем 11 лет. В то же время стоит подчеркнуть, что их отношениях намного продолжительнее указанного времени, поскольку до этого они долгое время встречались, а сначала даже были хорошими знакомыми.

В одном из интервью Юлия Проскурякова подробно пояснила о том, что ее отношения с Игорем Николаевым часто обсуждают. Правда же в том, что познакомились они в Екатеринбурге. Юлия Проскурякова поспорила со своими друзьями о том, что подойдет к известному композитору и споет ему куплет своей песни. Маэстро в свою очередь признал талант девушки и даже попросил её диск.

Следующая их встреча состоялась в Москве, когда Юлия Проскурякова участвовала в одном из музыкальных отборов. Тогда композитор пригласил её поужинать, и они подружились.

По словам Проскуряковой, она даже не подозревала, что у них могут сложиться серьёзные отношения, поскольку со стороны Игоря Николаева не было никаких романтических жестов. Казалось, что он просто хотел ее поддержать, ведь на то время Проскурякова только приехала в Москву.

Певица пояснила о том, что понадобился год, чтобы их отношениях вышли на новый уровень. На протяжении нескольких лет пара укрепляла свои отношения, и в 2010 году Юлия Проскурякова и Игорь Николаев решились на брак.

Источник: rusradio-ru.turbopages.org