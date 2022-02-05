 

Юлия Проскурякова рассказала об отношениях с Игорем Николаевым

05.02.2022, 10:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известная певица Юлия Проскурякова находится в отношениях с уважаемым композитором и исполнителем Игорем Николаевым уже на протяжении более чем 11 лет. В то же время стоит подчеркнуть, что их отношениях намного продолжительнее указанного времени, поскольку до этого они долгое время встречались, а сначала даже были хорошими знакомыми.
В одном из интервью Юлия Проскурякова подробно пояснила о том, что ее отношения с Игорем Николаевым часто обсуждают. Правда же в том, что познакомились они в Екатеринбурге. Юлия Проскурякова поспорила со своими друзьями о том, что подойдет к известному композитору и споет ему куплет своей песни. Маэстро в свою очередь признал талант девушки и даже попросил её диск.

Следующая их встреча состоялась в Москве, когда Юлия Проскурякова участвовала в одном из музыкальных отборов. Тогда композитор пригласил её поужинать, и они подружились.

По словам Проскуряковой, она даже не подозревала, что у них могут сложиться серьёзные отношения, поскольку со стороны Игоря Николаева не было никаких романтических жестов. Казалось, что он просто хотел ее поддержать, ведь на то время Проскурякова только приехала в Москву.
Певица пояснила о том, что понадобился год, чтобы их отношениях вышли на новый уровень. На протяжении нескольких лет пара укрепляла свои отношения, и в 2010 году Юлия Проскурякова и Игорь Николаев решились на брак.

Источник: rusradio-ru.turbopages.org



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Военный эксперт Василий Дандыкин: Калининград может помешать планам НАТО и США

23.10 / Мнение: Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

15.11 / Мнение: Над пропастью во ржи под Карабахом

18.12 / Михаил Гинзбург рассказал об опасности употребления лапши быстрого приготовления

26.10 / Какие сапоги купить на конец осени и зиму 2021-2022-го: модные варианты

24.10 / Из-за нехватки мест в жодинском СИЗО под изоляторы оборудуют кузова списанных БелАЗов

04.06 / В связи с последним крупным антимонопольным движением в сфере технологий, Федеральное управление налоговой службы Германии нацелено на мелкий шрифт Google News Showcase.

14.10 / Политический аналитик: Москва отказалась вкладывать деньги в Лукашенко

06.10 / Мнение: О победителе коронавируса

24.01 / Новый проект “Город заданий” поможет москвичам улучшить городскую среду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика