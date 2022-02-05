 

В торговых сетях подешевеют часто покупаемые продукты

05.02.2022, 10:00, Разное
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В скором времени цены на продукты в России могут снизиться. Федеральные ведомства (Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба) хотят убедить торговые сети
снизить предельный уровень наценок на популярные товары до 1 июля 2022 года – с 10% до 5%.

Прежде всего речь идет об овощах: свекле, моркови, капусте, картофеле и луке. Также в перечень продуктов хотят включить молочные продукты (молоко, кефир, сливочное масло), сахар и хлебобулочные изделия с коротким сроком годности. В Минсельхозе отметили, что благодаря новому ограничению социально значимые продукты станут доступнее для населения.

Примечательно, что в начале 2022 года такие торговые сети, как “Пятерочка”, “Перекресток”, “Карусель” и “Магнит” сами сообщили антимонопольной службе о готовности
снизить предельный уровень наценок.

Согласно данным Росстата, за первые несколько недель этого года сахар подорожал на 0,7%, молоко – на 0,6%, капуста – на 2,1%, морковь – на 1%, а картофель и свекла – на 0,4%.

Ранее “Дни.ру” уже писали о ценах на продукты – что подешевеет в России в 2022 году. Например, скоро для многих россиян станет доступнее рыба. Уже дешевеют лимоны, яблоки, пшено.



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