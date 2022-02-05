СМИ: Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм вновь стали родителями

По словам инсайдера из близкого окружения Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма, счастливое событие в семействе произошло пару дней назад. В одной из лондонских клиник 34-летняя модель родила девочку. Присутствовал ли при этом Стэтхэм и как к появлению младшей сестрички отнесся 4-летний Оскар, не известно – ни сама модель, ни ее возлюбленный новости не комментировали.

О своей второй беременности 34-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли объявила в середине августа 2021 года. Рози опубликовала в Instagram серию снимков в полный рост, снятых в ее любимом зеркале в ванной (в нем она фиксирует все свои ультрамодные “луки”). На одном из кадров был заметен округлившийся живот.

Та-даам!! #второйраунд, – забавно подписала пост Рози.

Менее чем за полчаса публикация набрала 70 тысяч лайков и тысячу комментариев с поздравлениями.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм начали встречаться в апреле 2010 года. Они познакомились на вечеринке и, как вспоминает “ангел” Victoria’s Secret, между ними сразу пробежала искра. В январе 2016 года звезда боевиков сделал ей предложение. Через несколько месяцев после помолвки, 24 июня 2017 года, у пары родился сын Джек. Несколько лет назад в интервью Extra Рози рассказала, почему они с Джейсоном повременили со свадьбой:

Мы долго были заняты своей работой, а потом появился Джек. Так что это просто не было у нас в приоритете. Самое главное, мы счастливы вместе. Будет здорово сделать свадьбу, когда Джек немного подрастет и сможет принять участие в церемонии.

Недавно Рози рассказала в интервью о трудностях материнства. Самые интересные цитаты Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма собрали в этом материале.