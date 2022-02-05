 

Московское бюро Deutsche Welle закрылось

05.02.2022, 9:45, Новости дня
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После решения в РФ запретить вещание Deutsche Welle в стране московское бюро немецкой телекомпании закрылось.

По данным издания, решение о запрете вещания Deutsche Welle в РФ стало «большим потрясением» для сотрудников. Команда прекратила свою работу рано утром в пятницу после того, как их полномочия были отозваны. Решение российского правительства вступило в силу в девять утра по московскому времени, сообщило DW на своем сайте, передает ТАСС.

Ранее РФ аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в связи с запретом вещания телеканала RT DE в Германии.

В МИД Германии отреагировали на меры в отношении Deutsche Welle, заявив, что меры Москвы, принятые против германской госкомпании, не имеют никаких оснований, они вносят напряженность в отношения между странами.

Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания.

Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД РФ пообещали ответные меры.



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