В подмосковной школе обрушилась крыша
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В поселке Ашукино в Московской области произошло обрушение кровли у местной школы, сообщил источник в экстренных службах.
«В Ашукино обрушилась внутрь кровля актового зала школы на площади 700 кв. метров. Пострадавших нет», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее в Ставрополе мощный ветер оторвал и унес балкон у одной из местных жительниц, также стихия сорвала крышу с 20 зданий.
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