В подмосковной школе обрушилась крыша

В поселке Ашукино в Московской области произошло обрушение кровли у местной школы, сообщил источник в экстренных службах.

«В Ашукино обрушилась внутрь кровля актового зала школы на площади 700 кв. метров. Пострадавших нет», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее в Ставрополе мощный ветер оторвал и унес балкон у одной из местных жительниц, также стихия сорвала крышу с 20 зданий.