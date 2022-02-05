 

В подмосковной школе обрушилась крыша

05.02.2022, 9:45, Новости дня
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В поселке Ашукино в Московской области произошло обрушение кровли у местной школы, сообщил источник в экстренных службах.

«В Ашукино обрушилась внутрь кровля актового зала школы на площади 700 кв. метров. Пострадавших нет», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее в Ставрополе мощный ветер оторвал и унес балкон у одной из местных жительниц, также стихия сорвала крышу с 20 зданий.



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