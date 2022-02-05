 

“Там и смотреть особого нечего”: 72% россиян поддерживают отключение телеканала Deutsche Welle

05.02.2022, 9:31, Разное
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В ответ на прекращение вещания RT Deutsch в России остановят работу Deutsche Welle. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян либо никогда не смотрели немецкий канал, либо делали это очень редко.

«Астрологов не показывают, сериалов или интересных передач типа «Пусть говорят» там тоже нет. Непонятно, на кого этот телеканал рассчитан», — заявил пенсионер из Белгорода, участвовавший в опросе.

Более 40% респондентов ответили, что вообще никогда не смотрели немецкий канал.

«Для меня Deutsche Welle как хамон: не будь запрета, я бы о них даже и не узнала», — призналась учительница из Барнаула.

60% сообщили, что поддерживают блокировку, так как немецкий телеканал мало внимания уделял социально-важным для россиян темам: ситуации с русскоязычными на Украине или миграционному кризисе в Европе.

Еще 57% считают, что нужно закрыть все иностранные телеканалы, так как они необъективно освещают ситуацию в России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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