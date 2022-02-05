 

В Харькове суд отказался запрещать Марш единства

05.02.2022, 9:27, Новости дня
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“Харьковский Административный Суд отказал в иске городскому совету. Марш Единства состоится на законных основаниях…14:00. Майдан Конституции”, – написал Немичев.

Он опубликовал фрагмент резолютивной части решения. В нем указано, что решение может быть обжаловано во Втором апелляционном административном суде не позднее дня его оглашения.

“Решение вступает в силу после окончания срока апелляционного обжалования, а в случае его обжалования – с момента оглашения решения суда апелляционной инстанции”, – говорится в решении.

Контекст:

25 января Немичев заявил, что Штаб обороны Харьковщины, который он возглавляет, планирует проводить обучение людей, готовых участвовать в сопротивлении российской агрессии, а также ряд уличных акций, направленных на поднятие патриотического духа. В частности, на 5 февраля был запланирован Марш единства по улице Сумской. Организаторы ожидали, что в ней примут участие не менее 5 тыс. человек.

2 февраля Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала организации “Молодежь Харьков” отказаться от проведения марша, ссылаясь на возможные риски террористических угроз и рост заболеваемости COVID-19. 3 февраля комиссия приняла аналогичное решение по заявке другой общественной организации.

Обе организации отказались прислушаться к рекомендациям комиссии и юридический департамент горсовета подал в суд административные иски с требованием запретить проведение марша.

Немичев в комментарии Общественному сказал, что не собирается отменять Марш единства. По его словам, у марша 80 организаторов. “Они будут подавать на всех организаторов мероприятия? Это их право, но физически они не могут идти против общественности”, – сказал Немичев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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