 

В Украине за сутки вакцинировали против коронавируса более 76 тыс. человек

05.02.2022, 9:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу – 29 708 человек, дополнительную дозу – 617 человек, бустерную дозу – 23 673 человека. 

Всего с начала прививочной кампании получили хотя бы одну дозу – 15 442 557 человек, получили две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек. В общей сложности сделано 30 665 677 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/309914647829425

По данным ведомства, больше всего прививок сделали в четверг вакциной от Pfizer (58 056). 

2 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 73,2 тыс. человек, 3 февраля – 75,3 тыс. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Автомобили марки Chevrolet подорожали в РФ в июне 2021 года

04.12 / “Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто

28.08 / Ученые рассказали, когда лучше лететь на Марс

08.07 / Стало известно об изготовлении боевиками в Сирии бомб с отравляющим веществом

29.07 / “Проблема не во мне, проблема в тебе”. аlyona alyona заявила о завершении отношений, которые “приносят много вреда”

21.08 / Навального разрешили вывезти в Германию, рейтинг “Слуги народа” опустился ниже 30%, МВФ продолжит сотрудничество с Украиной. Главное за день

06.04 / Итальянский политик не дождался вакцины дома и привился от COVID в России

18.09 / В Харькове застрелился известный ресторатор

03.08 / The Times – пользователям соцсетей не понравились меры австралийской полиции, разгонявшей нарушителей карантина

02.10 / Гармаш: Тотальная пропаганда, проводимая оккупантами на Донбассе, может дать обратный эффект

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика