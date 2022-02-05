В Украине за сутки вакцинировали против коронавируса более 76 тыс. человек

Первую дозу получили 22 352 человека, вторую дозу – 29 708 человек, дополнительную дозу – 617 человек, бустерную дозу – 23 673 человека.

Всего с начала прививочной кампании получили хотя бы одну дозу – 15 442 557 человек, получили две дозы – 14 758 350 человек, получили дополнительную дозу – 20 040 человек, бустерную дозу – 444 730 человек. В общей сложности сделано 30 665 677 прививок.

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По данным ведомства, больше всего прививок сделали в четверг вакциной от Pfizer (58 056).

2 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 73,2 тыс. человек, 3 февраля – 75,3 тыс.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

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