Мнение: О позорище пекинском — полнее некуда!



Фото © Kremlin.ru

Нет, ну правда — это же позор полный. В наши-то дни, да ещё и обладая недоступными для 99,999% возможностями — демонстрировать такое! Просто невозможно не сказать своё «Фи!»…

И речь не о том, что российский президент Владимир Путин, будучи в Пекине по личному приглашению китайского председателя Си Цзиньпина, заснул прямо на церемонии открытия зимней олимпиады-2022. Тут неловкую ситуацию можно объяснить утомительным перелётом и трудными переговорами, да и «дедушка старый»…

Но вот это…

Вы только посмотрите на заглавное фото. Ну, позорище же! Всего за три года вот так «раскабанеть». Что один, что второй. Российский президент заметно округлел лицом, да и животик, даже будучи стянутым корсетом, всё равно проглядывает. А председатель КНР за этот срок и вовсе превратился в Кунг-фу-Панду.

Вот, сравните с их же фотографией трёхлетней давности…



Фото © Синьхуа

Наконец, отдельный «Позор!» — имиджмейкерам. Кто национальным лидерам так подбирает костюмы сорочки и галстуки? В очередной раз — всё в одинаковых тонах у обоих, как у «детдомовских». Хуже того, в одних и тех же. От этого неприятный визуальный эффект «раскабанения» даже удваивается.

Ну а по содержательной части… Не слишком ли продешевил Владимир #Путин, «отдав» китайскому патрону уже четверть годовой добычи госкомпании «Роснефть» за несколько ни к чему не обязывающих слов?

А если вспомнить к тому же, что российская #экономика сейчас составляет примерно одну десятую от китайской и что российско-китайский товарооборот в пять раз меньше американо-китайского, то ведь не сложно догадаться, кто на этих снимках вассал, а кто сюзерен, и на чьей стороне будет последний, если события вдруг примут самый неприятный оборот?

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