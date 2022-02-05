«Туристы близко» — в Северной Ирландии появился музей «Игры престолов»

В североирландском городке Банбридж начал работу тур по студии «Игры престолов, передаёт Sky News. Как отмечается в сюжете канала, организаторы аттракциона надеются, что он поможет турсектору региона восстановиться после пандемии. Впрочем, по данным Sky, популярный сериал и без того озолотил Северную Ирландию.

БРАН СТАРК: Каждую ночь — одно и то же…

Этот сериал прославил Северную Ирландию…

БРАН СТАРК: Нет, мои сны другие. Они сбываются.

ОША: Что ты видел во сне? Что-то плохое?

… и, прибыв на открытие тура по студии «Игры престолов», его актёры ощутили себя как дома.

НАТАЛИЯ ТЕНА, исполняла роль Оши: Когда я вчера вечером приехала сюда, я чуть не заплакала. Был прилив ностальгии — я приземлилась в Белфасте, вышла из аэропорта и воскликнула: «Боже мой!». Ведь то, что я приезжала сюда и снималась в сериале — это настолько важный этап в моей жизни…

ДЭНИЭЛ ПОРТМАН, исполнял роль Подрика Пейна: Здорово, что получилось поучаствовать в таком проекте. Ведь чтобы от сериала фанатело столько людей по всему миру, и все они выражали поддержку на каждом этапе — это, вообще-то, редкость, такое в телевизионных проектах бывает не так уж часто.

Расположившийся в графстве Даун аттракцион, возведение которого обошлось в 40 миллионов фунтов, станет огромным подспорьем в деле восстановления турсектора после пандемии коронавируса.





ДЭВИД БЛЕВИНС, корреспондент Sky News: Для экономики Северной Ирландии Железный трон оказался золотым: «Игра престолов» принесла стране без малого четверть миллиарда фунтов, а кроме того — каждого шестого туриста, если смотреть «доковидную» статистику.

ИЭН БИТТИ, исполнял роль Сира Мерина Трэнта: Приезд в нашу провинцию канала HBO стал одним из лучших событий в её истории — они ведь за восемь сезонов сериала потратили на него около 250 миллионов фунтов, а в 2018 году сюда приехали более 300 тысяч туристов, которые оставили здесь больше 50 миллионов фунтов. Так что это просто подарок на всю жизнь — а когда пандемия наконец закончится, здесь будет замечательный аттракцион, который привлечёт много фанатов.

ДЭВИД БЛЕВИНС: А у нас ведь премьер-министр сейчас ведёт свою собственную «игре престолов». Получится у него одержать верх в этой политической битве за корону, как думаете?

ИЭН БИТТИ: Думаю, его очень скоро съедят драконы.

Мы снова в этом выдуманном мире, и здесь все надеются, что зима ещё далеко, а вот туристы — близко. Дэвид Блевинс, Sky News, Банбридж.

Дата выхода в эфир 3 февраля 2022 года.