 

«Туристы близко» — в Северной Ирландии появился музей «Игры престолов»

05.02.2022, 9:20, Новости дня
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В североирландском городке Банбридж начал работу тур по студии «Игры престолов, передаёт Sky News. Как отмечается в сюжете канала, организаторы аттракциона надеются, что он поможет турсектору региона восстановиться после пандемии. Впрочем, по данным Sky, популярный сериал и без того озолотил Северную Ирландию.

БРАН СТАРК: Каждую ночь — одно и то же… 

Этот сериал прославил Северную Ирландию… 

БРАН СТАРК: Нет, мои сны другие. Они сбываются. 

ОША: Что ты видел во сне? Что-то плохое? 

… и, прибыв на открытие тура по студии «Игры престолов», его актёры ощутили себя как дома. 

НАТАЛИЯ ТЕНА, исполняла роль Оши: Когда я вчера вечером приехала сюда, я чуть не заплакала. Был прилив ностальгии — я приземлилась в Белфасте, вышла из аэропорта и воскликнула: «Боже мой!». Ведь то, что я приезжала сюда и снималась в сериале — это настолько важный этап в моей жизни… 

ДЭНИЭЛ ПОРТМАН, исполнял роль Подрика Пейна: Здорово, что получилось поучаствовать в таком проекте. Ведь чтобы от сериала фанатело столько людей по всему миру, и все они выражали поддержку на каждом этапе — это, вообще-то, редкость, такое в телевизионных проектах бывает не так уж часто. 

Расположившийся в графстве Даун аттракцион, возведение которого обошлось в 40 миллионов фунтов, станет огромным подспорьем в деле восстановления турсектора после пандемии коронавируса. 


ДЭВИД БЛЕВИНС, корреспондент Sky News: Для экономики Северной Ирландии Железный трон оказался золотым: «Игра престолов» принесла стране без малого четверть миллиарда фунтов, а кроме того — каждого шестого туриста, если смотреть «доковидную» статистику. 

ИЭН БИТТИ, исполнял роль Сира Мерина Трэнта: Приезд в нашу провинцию канала HBO стал одним из лучших событий в её истории — они ведь за восемь сезонов сериала потратили на него около 250 миллионов фунтов, а в 2018 году сюда приехали более 300 тысяч туристов, которые оставили здесь больше 50 миллионов фунтов. Так что это просто подарок на всю жизнь — а когда пандемия наконец закончится, здесь будет замечательный аттракцион, который привлечёт много фанатов. 

ДЭВИД БЛЕВИНС: А у нас ведь премьер-министр сейчас ведёт свою собственную «игре престолов». Получится у него одержать верх в этой политической битве за корону, как думаете? 

ИЭН БИТТИ: Думаю, его очень скоро съедят драконы. 

Мы снова в этом выдуманном мире, и здесь все надеются, что зима ещё далеко, а вот туристы — близко. Дэвид Блевинс, Sky News, Банбридж. 

Дата выхода в эфир 3 февраля 2022 года. 



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