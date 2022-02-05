 

Лукашенко объяснил, зачем взял в руки оружие

05.02.2022, 9:16, Разное
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Полтора года назад по всей Белоруссии прошли акции протеста. Тогда вышедший на улицы народ требовал пересмотреть результаты президентских выборов, а некоторые призывали Александра Лукашенко уйти в отставку. Те дни запомнились столкновениями протестующих с силовиками и массовыми задержаниями.

23 августа 2020 года на площади Независимости и одноименном проспекте в Минске собрались 250 тысяч митингующих. В тот день Лукашенко прибыл в свою резиденцию на вертолете, с автоматом в руках. Президента сопровождал его несовершеннолетний сын Николай, который тоже был вооружен.

Общаясь с российским журналистом Владимиром Соловьевым, глава республики объяснил, зачем тогда взял в руки оружие. Лукашенко рассказал, что таким образом пытался опровергнуть распространенную оппозиционерами информацию о его бегстве из Белоруссии. Об этом сообщает телеканал “360”.

Автомат был необходим, поскольку протестующие намеревались взять штурмом Дворец Независимости, отметил глава государства. Тогда же, по словам Александра Лукашенко, силовики задерживали огромные партии грузов и взрывчатки, ввозимые из Украины.

Владимир Соловьев признался, что, увидев Александра Лукашенко с автоматом в руках, изменил о нем мнение. Телеведущий понял, что президент Белоруссии “готов умереть, но не уйти”.



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