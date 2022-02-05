 

Полиция начнёт использовать беспилотники с алкотестером для выявления пьяных граждан на улицах

05.02.2022, 9:11, Разное
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Поступившие в полицию беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оснащённые алкотестерами, вылетят патрулировать улицы крупнейших российских городов с 23 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

– Новые технологии помогут нашей полиции повысить уровень общественного порядка на улицах российских городов. Неадекватные действия граждан в состоянии алкогольного опьянения являются причиной многочисленных уличных конфликтов. При своевременной идентификации выпивших на улицах, мы сможем пресечь будущие нарушения правопорядка задолго до их начала, — отметил пресс-секретарь МВД Валентин Лазаревич.

Дроны с алкотестером смогут на расстоянии до 20 метров от объекта «почувствовать» запах алкоголя и моментально передать фотографию источника сотруднику полиции, который на месте допросит нарушителя и, в случае подтверждения сигнала с БПЛА, доставит его в отделение.

«Эффективность данного спецсредства крайне высокая. Таким образом порядок на проспектах и площадях российских городов будет обеспечен», — добавили в ведомстве.

Эксперты отмечают, что данная мера поспособствует снижению употребления алкоголя у россиян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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