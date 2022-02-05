Самосвал обрушил пешеходный мост в Подмосковье

Грузовик обрушил надземный пешеходный переход на Горьковском шоссе в Подмосковье, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

В МЧС сообщили, что «в результате самопроизвольного подъема кузова грузового автомобиля произошло столкновение с надземным пешеходным переходом, движение затруднено, имеется путь объезда по шоссе-дублеру», передает ТАСС.

По предварительным данным, пострадал водитель «Камаза».

Спасателям пришлось деблокировать водителя, которого зажало в кабине. Решается вопрос о привлечении тяжелой техники для освобождения проезжей части от обломков моста.

Источник в экстренных службах уточнил, что мост полностью перекрыл проезжую часть.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение, водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее в Москве обрушился сход пешеходного моста через железнодорожные пути на станции Москва – Товарная Курская.