Самосвал обрушил пешеходный мост в Подмосковье
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Грузовик обрушил надземный пешеходный переход на Горьковском шоссе в Подмосковье, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
В МЧС сообщили, что «в результате самопроизвольного подъема кузова грузового автомобиля произошло столкновение с надземным пешеходным переходом, движение затруднено, имеется путь объезда по шоссе-дублеру», передает ТАСС.
По предварительным данным, пострадал водитель «Камаза».
Спасателям пришлось деблокировать водителя, которого зажало в кабине. Решается вопрос о привлечении тяжелой техники для освобождения проезжей части от обломков моста.
Источник в экстренных службах уточнил, что мост полностью перекрыл проезжую часть.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение, водителям рекомендуется выбирать пути объезда.
Ранее в Москве обрушился сход пешеходного моста через железнодорожные пути на станции Москва – Товарная Курская.
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