 

В Армении опровергли информацию о визите Пашиняна в Турцию

05.02.2022, 9:00, Новости дня
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Визит премьер-министра Армении в Турцию и участие в дипломатическом форуме не обсуждается, сообщил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян.

Унанян написал в Facebook, что «визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турцию и участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждается», передает РИА «Новости».

Ранее турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Пашинян якобы посетит с визитом Турцию в марте и примет участие в дипломатическом форуме в Анталии.

Напомним, Пашинян заявлял, что Армения искренне хочет наладить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы. До этого стало известно, что представители Турции и Армении в Москве договорились продолжать контакты без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.

2 февраля первый с 2019 года самолет из Армении совершил успешную посадку в Турции.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.



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