 

Ледокол «Виктор Черномырдин» решили сделать пассажирским

05.02.2022, 9:00, Новости дня
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Самый большой и мощный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» после дооборудования сделают пассажирским судном для арктических круизов, сообщили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

В ведомстве рассказали, что «после проведения работ по дооборудованию в символе класса ледокола «Виктор Черномырдин» будет указана характеристика «Passanger ship» и появится возможность перевозки пассажиров в количестве 93 человек», передает ТАСС.

Предполагается задействовать ледокол для проведения арктических круизов и перевозки пассажиров в свободный от уставной деятельности период.

Работы по дооборудованию «Виктора Черномырдина» должны быть завершены не позднее 1 апреля. Стоимость контракта, заключенного по итогам проведенного аукциона, составила 4,2 млн рублей.

Подрядчик, в частности, установит на ледоколе дополнительное освещение, переоборудует системы безопасности судна.

Ледокол проекта 22600 строился по заказу Росморпорта с декабря 2012 года на «Адмиралтейских верфях» (входят в ОСК). Это единственный в мире реализованный проект инновационного дизель-электрического ледокола нового поколения большой мощности (25 МВт на винтах), высокого ледового класса Icebreaker8 и максимальной степенью автоматизации. Он способен развивать скорость до 17,8 узлов на чистой воде, проходить льды толщиной до двух метров непрерывным ходом со скоростью два узла.

Судно можно задействовать в различных районах Арктики и Антарктики, оно может выполнять операции во льдах толщиной до трех метров.

Напомним, в ноябре 2020 года президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге.



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