 

На Донбассе не было обстрелов два дня подряд – штаб ООС

05.02.2022, 8:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С начала текущих суток по состоянию на 7.00 нарушений режима прекращения огня также не зафиксировано. 

“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/306458574842793

За день до того, 3 февраля, в зоне ООС также сохранялся режим тишины.  2 февраля штаб сообщал о четырех нарушениях перемирия боевиками. 

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Зеленский: Мы собираемся построить в Украине десятки тысяч мостов

25.05 / Рубль слабо растет к доллару и снижается к евро

01.08 / France 3 – туристические зоны Франции стали эпицентрами четвёртой волны COVID-19

10.09 / CNN – глава Минфина США предупредила об угрозе первого в истории страны дефолта

22.02 / “Это та тема, где ты даже боишься колыхать воздух”. Дочь Заворотнюк рассказала, как на ней отразилась болезнь матери

25.08 / Жданов о милитаризации Крыма: Россия готовится к большой региональной войне

28.09 / Бренд iQOO может стать независимым от Vivo

05.11 / В Украине за восемь месяцев выросла избыточная смертность

13.07 / Московская биржа открылась ростом

04.03 / Euronews – в Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика