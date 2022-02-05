В московском метро прокатилась альпака

На Кольцевой линии метрополитена Москвы в четверг была замечена необычная пассажирка – по вагону поезда неспешно прохаживала пушистая альпака. Животное не выказывало признаков агрессии, напротив, с интересом разглядывало других пассажиров.

Сотрудница службы безопасности пожалела животное и пропустила его с владельцами в метро, хотя правила запрещают это делать. Правила перевозки определяют, что животное должно находиться в переноске или клетке. При этом багаж не должен превышать 150 см по сумме измерений длины, ширины и высоты, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Автор канала добавляет, что тоже любит животных, но «провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя». «Если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов. Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно», – отмечается в сообщении.

Альпака – домашнее мозоленогое (подотряд млекопитающих отряда парнокопытных) животное, разводимое в Андах (Южная Америка). На сегодняшний день там обитает около 3 млн особей, большая часть из которых населяет Перу. Альпак выращивают для стрижки шерсти, из которой изготавливают одеяла, пледы и одежду, из меха животных делают предметы для дома.

Ранее ученые из чилийского университета Austral раскрыли способность антител альпаки бороться со штаммами COVID – ее антитела могут нейтрализовывать «южноамериканский», «бразильский» и «британский».