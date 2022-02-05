 

В Узбекистане арестовали продавцов водительских прав

05.02.2022, 8:14, Новости дня
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В узбекском городе Гулистан правоохранители задержали несколько граждан за продажу водительских удостоверений.

Мужчины предлагали купить водительские права без прохождения обучения и сдачи экзаменов, документы оформлялись за 15 дней. Один из задержанных просил за свои услуги 350 долларов, информирует Telegram-канал «Sputnik Узбекистан».  

Позже при получении взятки в размере 250 долларов силовики задержали подельника мужчины. Против обоих возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Дача взятки». Ведется следствие.

Ранее президент Шавкат Мирзиеев раскритиковал получение водительских прав в Узбекистане. По словам главы, сделать это можно, даже не изучая правил дорожного движения.



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