 

Япония получила от РФ уведомление о ракетных пусках в районе Южных Курил

05.02.2022, 8:13, Новости дня
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Япония получила уведомление от РФ о проведении c 7 февраля ракетных учений в районе южной части Курильских островов, сообщили японские правительственные источники The Sankei Shimbun.

Как утверждается в публикации, учения пройдут в обширной зоне к востоку от Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза. При этом отмечается, что стрельбы будут идти с перерывами в течение февраля, передает ТАСС.

В Японии 7 февраля отмечается так называемый День северных территорий (так в Японии называют российские Южные Курилы). Японская сторона, как информирует издание, выразила по дипломатическим каналам протест РФ в связи проведением учений.

В четверг российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что РФ не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества». Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии».

Напомним, 25 января на Сахалине и Курилах началась проверка готовности войск.



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