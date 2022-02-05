 

Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за нападений собак на людей

05.02.2022, 8:13, Новости дня
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Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей в некоторых населенных пунктах, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В правительстве сообщили, что «начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населенных пунктов», передает РИА «Новости».

Соответствующее постановление вступило в силу 5 февраля.

Уточняется, что режим повышенной готовности исключит пребывание на улицах городов и населенных пунктов безнадзорных животных, а также обеспечит приоритет безопасности жизни и здоровья человека.

«В частности, режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Госветслужбе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных. Органы местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными органами должны обеспечить безопасность людей», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что с начала 2022 года в Чите зарегистрировано уже 64 случая нападений собак на людей. За весь 2021 год Роспотребнадзором на территории Забайкалья зарегистрировано более 2,3 тыс. случаев собачьих укусов, из них 212 с опасной локализацией и 11 с множественными глубокими ранами.

Напомним, 22 января стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил в течение двух недель отловить всех бездомных собак в регионе, стерилизовать их и оставить в приютах.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что в исправительных колониях региона могут открыться пункты передержки для уличных собак.

В январе власти Магаданской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышенной агрессивностью бродячих собак.



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