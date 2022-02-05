Романовы: от революции не убежать

Георг V, на помощь которого рассчитывал Николай II, отказал своему кузену в убежище. Почему британский монарх не спас царскую семью?

Николай II и Георг V: королевская дружба

Убийство царской семьи большевиками потрясло весь мир, но особенно чувствительно отреагировали, конечно, европейские монархии. Романовы были тесно связаны с правящими династиями Европы самым непосредственным образом — через семейные узы. Недаром королеву Викторию прозвали «бабушкой Европы»: всех своих потомков она старалась «распределить» через брак в знатные семьи европейских государств. Николай II и его супруга Александра Фёдоровна состояли в родстве с Георгом V, он приходился им двоюродным братом: Николаю — через свою мать, родную сестру императрицы Марии Фёдоровны Александру Датскую, а Александре — через отца Эдуарда VII, чья родная сестра Алиса была матерью супруги российского императора.

Королевские семьи, разумеется, не всегда питали добрые чувства друг к другу, несмотря ни на какие родственные связи, но в случае с Георгом и Николаем дела обстояли иначе. Кузены были близки с детства и периодически встречались то в Дании (откуда были родом их матери), то в Англии. Их семьи проводили каникулы вместе, а «Джорджи» и «Ники», как они называли друг друга в письмах, по-настоящему подружились. Более того, они были настолько похожи внешне, что на некоторых фотографиях сложно сходу определить, кто есть кто. Даже во время семейных мероприятий родственники порой издалека могли принять Николая за Георга и наоборот. Но самое главное, что кузены обладали схожими темпераментами и увлечениями, и это только способствовало их сближению.

Революция 1917-го: Романовы в опасности

В 1917-м стало очевидно, что семья российского императора находится в весьма непростом и опасном положении. После мартовского отречения Николая перед Временным правительством встал вопрос о дальнейшей судьбе Романовых. Изначальный вариант пребывания царской семьи в их крымской резиденции был отвергнут, начались переговоры между Временным правительством и Британией касательно возможного убежища на территории Англии или другой европейской страны при поддержке правительства Георга в организации самого переезда. На этом этапе помощь британцев представлялась достаточно логичной как российской стороне, так и Георгу с парламентом. Разговор о предоставлении убежища был инициирован именно Временным правительством. Павел Милюков поднял этот вопрос через посла Великобритании в Петрограде сэра Джорджа Бьюкенена.

Британский парламент в итоге весьма неохотно согласился на предложение нового российского правительства, но разрешение всё же было гарантировано. Сразу же после этого у самого Георга появились сомнения в правильности решения. С одной стороны, Временное правительство не хотело, чтобы Романовы оставались в России, в основном по причине того, что это могло способствовать росту контрреволюционных настроений внутри страны. Британцы также не собирались идти против Временного правительства, дабы не нагнетать отношения между государствами в условиях всё ещё продолжающейся войны. Удержать Россию в Первой мировой было одной из главнейших задач Великобритании. С другой стороны, принять семью императора, за которым в Европе закрепилось прозвище «кровавый» (из-за событий Кровавого воскресенья в частности) и чья репутация была уже изрядно подпорчена политическими неудачами и заодно Распутиным, британцам тоже не хотелось.

Дополнительной обузой представлялась ещё и слава императрицы, её полагали чуть ли не немецкой шпионкой и обвиняли в слишком тесных связях с вражеской страной — Германией. Уровень германофобии в Великобритании принял поистине гигантские масштабы. Пришлось даже пойти на смену фамилии королевской семьи: Саксен-Кобург-Готская династия превратилась в Виндзоров, чтобы звучать более по-английски. И нужно было прояснить денежный вопрос: откуда взять средства на содержание семьи опального монарха, какую резиденцию выделить для их проживания и прочие формальности. В итоге уже в апреле 1917-го британское правительство проинструктировало Джорджа Бьюкенена не вступать далее с Россией в переговоры по этой теме, то есть замять дело.

Вопрос об убежище обсуждался не только с британцами, но и со многими другими европейскими странами. Дания была отвергнута из-за чрезмерной близости к Германии, Норвегия и Швеция отказались предоставить непосредственно убежище, однако обещали способствовать с организацией побега, Швейцария и Франция также не захотели принимать семейство. Два неочевидных союзника предложили помощь: испанский король Альфонсо и … немецкий кайзер Вильгельм. Однако идея переезда Романовых в Германию представлялась достаточно дикой и самим Романовым, чья держава всё ещё вела войну с немцами. В случае с Испанией усилия Альфонсо оказались напрасными. Пока Европа решала, кому же выпадет «короткая соломинка», участь царской семьи оказалась в руках большевиков. Романовых перевезли сначала в Тобольск, а затем в Екатеринбург. Окно для возможного побега захлопнулось.

Георг V: трусость или расчётливость?

Так почему же король Георг V не приложил больше усилий для спасения родственников? Многие историки полагают, что британский монарх смалодушничал. «Левые» настроения грозили и самой Британии: рабочий класс приветствовал революцию в России и ставил под вопрос актуальность монархии в принципе. Новость о том, что русский народ наконец-то скинул царя, воспринималась в радикальных кругах с восторгом. Европейские правящие династии уже не чувствовали себя в безопасности, революционные настроения прокатились волной по многим державам. Принимать у себя и содержать Романовых за счёт казны желающих не оказалось. Рассматривались варианты перевезти за рубеж либо только дочерей Николая и Александры, либо детей вместе с императрицей, либо же дочерей и цесаревича, однако промедление в решении этой задачи обернулось в итоге невозможностью помочь кому бы то ни было.

Британская королевская семья сосредоточилась в первую очередь на собственном выживании, решив лишний раз не дразнить простых людей и рабочих, усилиями которых они пытались выиграть войну. Однако и парламент, прикинув риски, пришёл к выводу, что пребывание Романовых на территории Великобритании грозит государству неприятными последствиями и усилениями революционных настроений. Некоторые современные исследователи полагают, что винить одного только Георга в отказе принять Николая с семьёй некорректно: Британия оказалась не единственной страной, которая не желала брать на себя обязательства.

После отправки царской семьи в Екатеринбург долгое время не было известий об их судьбе. Ходили самые разные слухи: сначала полагали, что им удалось бежать, затем говорили, что убили только Николая, позже родилась наиболее известная теория о чудесном спасении княжны Анастасии. Большевики только подогревали сплетни и неопределённость, не предоставляя толком никакой информации о судьбе Романовых. Однако вскоре стало очевидно, что по крайней мере убит сам император — о его расстреле советская власть сообщила официально. В июле 1918-го в русской православной церкви в Лондоне прошла поминальная служба, на церемонии присутствовали и сам король Георг V, и его супруга Мария, и королева Александра.