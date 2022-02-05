Госдеп осудил ответные меры РФ на запрет вещания RT DE в Германии

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил в поддержку Deutsche Welle в связи с принятием Россией ответных мер в отношении германской медиакомпании, последовавших за запретом вещания телеканалу RT DE в ФРГ.

«США осуждают решение российских властей закрыть московское бюро Deutsche Welle, – приводит заявление представителя Госдепартамента США ТАСС.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон «солидарен с Deutsche Welle и Германией».

Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие разрешения от национального регулятора, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении вещания. Решение приняли несмотря на то, что RT DE работает на основании выданной Сербией лицензии на вещание. В МИД РФ пообещали ответные меры.

В пятницу московское бюро Deutsche Welle закрылось закрылось. Правительство Германии осудило решение властей РФ и призвало отменить меры против Deutsche Welle. В ЕС назвали решение РФ о запрете вещания Deutsche Welle в «неприемлемым».

В МИД РФ подчеркнули, что Москва готова к обсуждению с германскими коллегами ситуации со взаимными ограничениями деятельности СМИ, если у ФРГ «есть желание обсудить, поговорить, найти форму выхода из этой ситуации, мы всегда открыты».