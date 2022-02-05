Москва обвинила ОБСЕ в политической ангажированности

Российская сторона возмущена комментарием представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру об ответных мерах Москвы в отношении Deutsche Welle, которые последовали за запретом вещания RT DE в Германии. РФ сделает серьезные выводы, заявили в постпредстве РФ при ОБСЕ в Вене.

«С возмущением прочитали комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Т. Рибейру относительно ответных мер, принятых российской стороной в отношении Deutsche Welle. Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации», – приводит текст комментария постпредства РФ ТАСС.

«Представитель [ОБСЕ по вопросам свободы СМИ] предпочла обойти молчанием факт грубого попрания германскими властями фундаментальных для Организации принципов свободы выражения мнения и доступа к информации, выразившегося в демонстративном пренебрежении положениями Европейской конвенции о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. Однако она немедленно возвысила голос на вынужденные ответные меры российской стороны», – подчеркнули в постпредстве России.

Как особо подчеркнули российские дипломаты, в 1997 году Германия стояла у истоков создания института представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, постулируя свою приверженность медиаплюрализму. «25 лет спустя Берлин со всей очевидностью встал на путь агрессивной информационной цензуры печати. Но офис представителя, во всей видимости, продолжает отрабатывать свое существование. Печально. Сделаем серьезные выводы», – указали российские дипломаты.

В пятницу представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру выступила с осуждением ответных мер РФ в отношении Deutsche Welle, которые последовали за запретом вещания телеканала RT DE в Германии. При этом Рибейру в течение нескольких дней так и не ответила на просьбу ТАСС отреагировать на запрет вещания RT DE в ФРГ.

«Инициирование ответных действий против СМИ и наказание журналистов за законное осуществление своей профессиональной деятельности только по политическим мотивам является непропорциональным и противоречит самому духу принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ, – считает Рибейру. – Я призываю российские власти пересмотреть свой подход и обеспечить [условия], чтобы профессионалы СМИ могли продолжать играть свою важную общественную роль».

При этом, комментируя ситуацию с запретом на вещание RT DE в Германии, который предшествовал российским мерам в адрес DW, Рибейру отметила, что такие ограничения всегда должны быть законными и находиться под контролем «независимой системы регулирования с возможностью обжалования ограничительных решений».

Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие разрешения от национального регулятора, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении вещания. Решение приняли несмотря на то, что RT DE работает на основании выданной Сербией лицензии на вещание. В МИД РФ пообещали ответные меры.

В пятницу московское бюро Deutsche Welle закрылось закрылось. Правительство Германии осудило решение властей РФ и призвало отменить меры против Deutsche Welle. В ЕС назвали решение РФ о запрете вещания Deutsche Welle в «неприемлемым». В МИД РФ подчеркнули, что Москва готова к обсуждению с германскими коллегами ситуации со взаимными ограничениями деятельности СМИ, если у ФРГ «есть желание обсудить, поговорить, найти форму выхода из этой ситуации, мы всегда открыты».