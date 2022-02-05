Канадский телеканал оправдался за поиск «русского следа» в протестах

Канадская телерадиовещательная корпорация CBC второй раз за неделю оскандалилась из-за заявления журналистки о якобы «российском следе» в протестах дальнобойщиков.

Телеведущая CBC Нил Коксал выдвинула теорию, согласно которой протестные акции в Канаде якобы могли быть «спровоцированы русскими». Никаких доказательств этому она не представила, передает РИА «Новости».

Позже из-за скандала CBC приписали к отрывку из эфира уточнение, которое также вызвало возмущения среди зрителей. «В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов», – говорится в обновленной публикации CBC.

Пользователи Сети и ряд местных порталов, в том числе RWN, указали, что организаторы акций хорошо известны и «ни один эксперт не говорил, что РФ спровоцировала протесты».

В минувшее воскресенье стало известно, что глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей покинул резиденцию из соображений безопасности и находится в «неназванном месте». Днем ранее в Оттаве начались акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Протестующие требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения. Акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения военного мемориала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Канада начала искать в бунте против Трюдо «русский след».