 

Канадский телеканал оправдался за поиск «русского следа» в протестах

05.02.2022, 7:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Канадская телерадиовещательная корпорация CBC второй раз за неделю оскандалилась из-за заявления журналистки о якобы «российском следе» в протестах дальнобойщиков.

Телеведущая CBC Нил Коксал выдвинула теорию, согласно которой протестные акции в Канаде якобы могли быть «спровоцированы русскими». Никаких доказательств этому она не представила, передает РИА «Новости».

Позже из-за скандала CBC приписали к отрывку из эфира уточнение, которое также вызвало возмущения среди зрителей. «В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов», – говорится в обновленной публикации CBC.

Пользователи Сети и ряд местных порталов, в том числе RWN, указали, что организаторы акций хорошо известны и «ни один эксперт не говорил, что РФ спровоцировала протесты».

В минувшее воскресенье стало известно, что глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей покинул резиденцию из соображений безопасности и находится в «неназванном месте». Днем ранее в Оттаве начались акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Протестующие требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения. Акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения военного мемориала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Канада начала искать в бунте против Трюдо «русский след».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Мишустин поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID

12.07 / Опубликовано видео с пьяным грузинским журналистом незадолго до смерти

11.01 / Казахский политолог оценил решение о выводе из страны войск ОДКБ

03.11 / Дегтярев призвал снизить стоимость жилья в Хабаровском крае

26.08 / В РФ начали работу над единой вакциной от гриппа и коронавируса

13.10 / Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года

26.07 / США усилили давление на подрядчиков строительства «Северного потока – 2»

05.08 / Политолог – предвыборная борьба в Германии зашла в тупик

31.12 / Роструд напомнил график праздничных дней в 2021 году

02.03 / Цены на нефть снизились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика