 

Холдинг VK поддержал кампанию #wewillROCyou

05.02.2022, 6:44, Новости дня
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Кампания «We will ROCyou» получила поддержку российского холдинга VK, пользователи принялись размещать «пасхалки» в виде снежков на своих страницах.

В день открытия Олимпийских игр кампанию #wewillROCyou поддержал холдинг VK. На страницах у многих пользователей появятся «пасхалки» в виде снежков. 

Пользователи смогут поддержать кампанию на сервисах VK, разбив эти снежинки. Также поддержать кампанию могут и пользователи «Клипов». Для этого пользователи сервиса могут выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске – на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании. Кроме того, в «Клипах» появится подборка коротких роликов #Пекин2022, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В «Одноклассниках» (соцсеть так же входит в холдинг VK) появились рамки для фото с хэштегом #wewillROCyou.

В TikTok же запустили челлендж в поддержку наших спортсменов. В день открытия ОИ тиктокеры обыгрывают простую мысль «Родился в РФ – готов к Олимпиаде». Они показывают, что для россиян снег – родная стихия, и таким образом поддерживают олимпийцев. Видео выкладывают с хэштегом #wewillROCyou.

Кампанию поддерживают по всей стране. Например, на Урале певица Катерина Expromt записала песню в поддержку кампании и олимпийцев. Ее уже поддержали местные блогеры в Instagram и TikTok.

Ранее Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Анфиса Чехова, МакSим, Настасья Самбурская, Алексей Воробьев и другие звезды высказались в поддержку олимпийцев и предложили закидать врагов снежками. Этот импровизированный флешмоб запустил Сергей Жуков, который вчера первым записал подобное видео в Instagram.

Челлендж так же поддерживают и в TikTok. Блогеры лепят снежок в такт песни We will rock you. К нему уже присоединились Никита Златоуст, Вова Блэк, Merandmaid, Salkinn и другие.

Кроме того, накануне блогер Рипси запустила маску в инстаграм в поддержку сборной и хэштега #wewillROCyou. Маской уже пользуются и другие лидеры общественного мнения.

Ранее Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов.. Документ собрал уже более 45 тыс. подписей. Документ опубликован на change.org и представляет собой длинное эмоциональное высказывание. Ягудин призывает ВАДА и МОК разрешить российским спортсменам выступать под флагом страны, исполнять гимн и называться сборной России. Сейчас наши атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee).



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